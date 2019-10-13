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iTunes ve iCloud kullananlar için yeni tehlike!

Apple'ın en çok kullanılan uygulamalarının başında gelen iTunes ve iCloud uygulamalarında açık tespit edildi. Bu açık nedeniyle saldırgan hackerlar tarafından bilgisayarınız ele geçirilebiliyor.

13 Ekim 2019 Pazar 15:05
iTunes ve iCloud kullananlar için yeni tehlike!

iTunes ve iCloud’larda güvenlik açığı keşfedildi. Tespit edilen bu açık nedeniyle, kullanıcılar tarafından bilgisayarlara zararlı yazılım yüklenebildiğini belirtildi. Konu ile ilgilenen araştırmacılar kullanıcıların Bonjour servisinin eski sürümünü kaldırmalarını tavsiye etti.

BONJOUR’DA VİRÜS TEHLİKESİ

Apple’ın güncelleme uygulaması olan Bonjour servisindeki açık nedeniyle kullanıcılar farkında olmadan zararlı yazılımları indirebiliyor. Ne yazık ki iTunes ve iCloud uygulamalarının silinmesi halinde dahi Bonjour servisinin iki uygulamadan bağımsız olması nedeniyle Bonjour servisi çalışmaya devam ediyor.

Bonjour antivirüs programları tarafından güvenli uygulama olarak göründüğü için zararlı yazılım yükleme esnasında virüs tespiti yapılamamakta. Bilgisayarları etkileyen bu açıktan kurtulmanın çözümü olarak araştırmacılar kullanıcıların servisin eski sürümünü kaldırmalarını tavsiye ediyor.

GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ YAPILDI

Apple 7 Ekim 2019 tarihinde iCloud ve iTunes uygulamaları için yayınladığı güvenlik güncellemesi ile birlikte bu açığı kapattı. Ancak bu güncelleme uygulamaları kaldırdığı halde Bonjour servisinin çalıştığı bilgisayarları ne yazık ki kapsamıyor. iCloud 10.7, iCloud 7.14, iTunes 12.10.1 sürümleri ile birlikte bu açıkların kapandığını belirten güvenlik araştırmacıları, güncellemelerden önce uygulamaları yükleyip güncelleme gelmeden kaldıran kişilerin Bonjour servisini kaldırmalarını tavsiye etti.

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Anahtar Kelimeler:
ITunesICloud
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