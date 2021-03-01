İyileşenlerin sayısı 90 milyon 411 bini geçti

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 259 bine, Hindistan'da 11 milyon 122 bine, Brezilya'da 10 milyon 551 bine ve Rusya'da 4 milyon 257 bine ulaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilileri, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) 27 Şubat'ta onayladığı Johnson&Johnson firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 aşısı olanların AB içinde serbest dolaşımını sağlamak üzere hazırlanması planlanan "aşı sertifikası" için yasa teklifi verecek.

Malezya'da Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'den bu yana ara verilen yüz yüze eğitim, bugünden itibaren kademeli olarak yeniden başlarken, Başbakan Muhyiddin Yasin salgın tehlikesi geçtikten sonra genel seçimlerin yapılacağını açıkladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetildiği bildirildi. Alınan kararlar kapsamında gece yarısından 04.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Karadağ'da Kovid-19 vakalarının son dönemde yeniden artması üzerine tedbirler sıkılaştırılırken, karantina uygulamasının sürdüğü turistik Budva ve Tivat şehirlerine 6 şehir daha eklendi.

Bosna Hersek'e Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 20 bin doz ulaştı.

Somali Sağlık Bakanı Fawziya Abikar Nor, Kovid-19 vakalarının son haftalarda artış gösterdiğini belirterek, ülkedeki durumu "korkunç" olarak niteledi.

Dünya genelinde en çok Kovid-19 vakası görülen ikinci ülke Hindistan'da, kitlesel aşılamanın ikinci aşamasına geçilerek, 65 yaş üzeri bireyler ile risk grubundaki kalp veya şeker hastalığı bulunan 45 yaş üzerindekiler aşılanmaya başlandı.

Japonya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşılarının üçüncü kısmını teslim aldı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo ve Başkan Yardımcısı Mahamudu Bawumia'ya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından dağıtılan Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı.

Filipinler'de bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 aşılama çalışmaları başladı.

Afrika'da Gana ve Fildişi Sahili'nin ardından 24 ülke daha uzun süredir beklenen Kovid-19 aşılarına yakında kavuşacak. COVAX aracılığıyla yarın Kenya'ya 4 milyon 176 bin, Nijerya'ya 16 milyon 8 bin aşı ulaşacak. Kıtada şimdiye kadar Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Morityus, Ekvator Ginesi ve Zimbabve toplu aşılamaya başladı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Kovid-19 salgınındaki artış sonrası maske takmak zorunlu hale getirildi.

Umman Kovid-19'la Mücadele Komitesi, ülke genelinde ticari faaliyetler yürüten kurumların, 20.00-05.00 saatlerinde kapalı kalacağını, devlet okullarında 7-11 Mart'ta uzaktan eğitime devam edileceğini duyururken, yeni mutant virüs başta olmak üzere, vatandaşları salgından korumak istediklerini aktardı.

Fas'ta da hükümet, Kovid-19 tedbirleri kapsamında aralıkta başlayan ve sürekli uzatılan, 21.00-06.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağını iki hafta süreyle yeniden uzatma kararı aldı.