İzcan: "Sanata zincir vurmak mümkün değil"

Yazılı açıklama yapan İzcan, “Sanat, baskıcı rejimlerde sisteme karşı başkaldırıyı, özgürlüğü, demokrasiyi temsil eder. Suya sabuna dokunmayan, ısmarlama oyunlar düzenleyerek sanat icra etmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“Statükocu politikacıların sanata zincir vurma çabası aslında toplumu rehin tutma siyasetinin devamıdır” diyen İzcan, “Yaşananlar, ülkemizde demokrasinin olmadığının bir şamar gibi yüzümüze çarpmasıdır” iddiasında bulundu.

UBP- HP hükümetine bu “çağdışı kararı” düzeltme çağrısında bulunan İzzet İzcan, “ Sanat ve düşünceye konan yasaklar karşısında toplumun tüm duyarlı kesimlerinin aktif biçimde tavır koyması kaçınılmazdır” dedi.