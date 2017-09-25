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Japon başbakan seçim istiyor!

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ni feshedeceğini ve gelecek ay seçimlerin yapılmasını isteyeceğini açıkladı....

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:05
Japon başbakan seçim istiyor!

Japonya Başbakanı ŞinzoAbe, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ni feshedeceğini ve gelecek ay seçimlerin yapılabileceğini açıkladı.

Abe, düzenlediği basın toplantısında, üst kanada göre daha güçlü konumdaki 475 sandalyeli Temsilciler Meclisi'ni perşembe günü feshedeceğini bildirdi.

Abe ayrıca, ekim ayında seçime gidilmesini isteyeceğini kaydetti.

Yerel medyada yer alan haberlerde seçimlerin 22 Ekim'de yapılmasının planlandığı belirtildi.

Parlamentonun üst kanadı Senato'da seçim, Temmuz 2016'da gerçekleştirilmişti.

Japonya parlamentosunu (Diet) oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor.

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