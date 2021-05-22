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Japon bilim insanlarından Covid-19 araştırması: Virüsle oluşan antikor yetersiz kalabilir

Japon bilim insanlarının yaptığı araştırmada, Covid-19 salgınının erken evrelerinde enfekte olmuş kişilerin geliştirdiği antikorların farklı virüs mutasyonlarına karşı vücudu korumada zamanla yetersiz kalabileceği belirtildi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:03
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Japon bilim insanlarından Covid-19 araştırması: Virüsle oluşan antikor yetersiz kalabilir

Covid-19 salgınında mutasyon endişesi dünya kamuoyunun gündemini meşgul etmeyi sürdürürken, Japon bilim insanları enfekte olmuş kişilerde oluşan antikorların koruma potansiyeline dair bir bilimsel araştırmaya imza attı.

Geçtiğimiz yıl Şubat ve Nisan ayları arasında Covid-19 testi pozitif çıkan 21-78 yaş arası 250 kişiyi mercek altına alan Yokohama Şehir Üniversitesi'nden bilim insanları, hafif semptomlar gösteren ya da semptom göstermeyen hastaların yüzde 97'sinde enfeksiyondan 6 ay sonra Covid-19'a karşı antikor oluştuğunu tespit etti.

Enfeksiyondan 1 yıl sonra ise hastaların yüzde 96'sının antikorları koruduğu belirlenirken, hastalığı daha ağır geçirenlerin ise tamamında 1 yıl sonra dahi antikor gözlendiği belirtildi.

MUTASYON RİSKİ

Araştırmada hafif semptomlar gösteren veya hiç semptom geliştirmeyen hastaların yüzde 69'unun enfeksiyondan 6 ay sonra Güney Afrika mutasyonuna karşı antikor ürettiği tespit edilirken, oran Hindistan mutasyonu için yüzde 75, Brezilya mutasyonu için yüzde 81, İngiltere mutasyonu için ise yüzde 85 olarak belirlendi.

Söz konusu gruptan farklı mutasyonlara karşı antikor geliştirenlerin yüzdesinin 1 yılın ardından daha da düştüğü ifade edildi.

ŞİDDETLİ GEÇİRENLERDE RİSK DAHA AZ

Salgının erken evrelerinde Covid-19'dan enfekte olan ancak orta ila şiddetli semptomlarla hastalığı atlatan kişilerin yüzde 90'ında enfeksiyondan 12 ay sonra dahi 4 mutasyondan herhangi biriyle savaşabilecek düzeyde antikor oluştuğu saptandı.

AŞI GEREKLİLİĞİNİ ORTAYA KOYDU

Araştırma sonucunun salgının ilk günlerinde enfekte olan ve özellikle asemptomatik ya da hafif semptomlu hastaların farklı mutasyonlara karşı hala aşılanması gerektiğini ortaya koyduğu belirtildi. Uzmanlar söz konusu grubun, vücudunun hastalığı ağır atlayanlar kadar antikor üretmediğine dikkat çekti.

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Covid19KoronavirüsCoronavirüsMutasyonAntikorJapon Bilim Insanları
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