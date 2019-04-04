Japonya'da 10 günlük tatil kararı paniğe yol açtı

1 Nisan günü yapılan açıklamayla Japonya'da Heisei döneminin nisan ayının sonunda biteceği ve İmparator Akihito'nun tahtı Veliaht Prens Naruhito'ya devredeceği açıklanmış bu döneme de 'Reiwa' adının verileceği bildirilmişti. Yeni imparatorun tahta çıkmasını kutlamak amacıyla Japonya’da taht devir teslimi için 10 günlük resmi tatil ilan edildi.

Tatil, İmparator Akihito'nun tahtı oğluna bırakacağı 30 Nisan'dan üç gün önce 27 Nisan'da başlıyor. Yeni dönem 1 Mayıs'ta başlarken, tatil de 6 Mayıs'ta sona eriyor.

Çalışma disiplinleriyle dünya çapında tanınan ve hatta kendilerine özel J-Modeli denilen bir iş düzenleri olan Japonların gözü bu tatilden dolayı korktu. Normal şartlar altında bir çalışanı oldukça sevindirecek olan uzun tatil fikri, Japonya vatandaşlarında aynı etkiyi yaratmadı.

Yapılan ankete göre, Japonların yüzde 45'i tatilden dolayı memnun olmadığını söylerken, tatili sevinçle karşılayanların oranı yüzde 35 oldu. Tatile çıkmayı planlayanlar tatil dönemiyle birlikte turistik yerlerin aşırı kalabalık olmasından endişe ediyor.

Japonların en büyük iki sıkıntısı ise tatilde ne yapacaklarını bilmemeleri ve okula gitmeyen çocuklarını nasıl oyalayacakları olarak göze çarpıyor.