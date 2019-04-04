Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...
Twitter'da doğum tarihinizi sakın değiştirmeyin!
Twitter'da bunu sakın yapmayın!
Samsung'tan zorlu koşullara dayanıklı telefon: Galaxy Xcover4
Samsung'tan dayanıklı telefon!
Huawei P30 tanıtıldı!
Huawei P30 tanıtıldı!

Japonya'da 10 günlük tatil kararı paniğe yol açtı

Japonya'da İmparator Akihito’nun tahttan çekilmesiyle birlikte 1 Mayıs'ta başlayacak yeni dönem kutlamaları için 10 günlük tatil ilan edilmişti. Ancak bu durum Japon halkını pek de sevindirmedi.

04 Nisan 2019 Perşembe 11:56
Japonya'da 10 günlük tatil kararı paniğe yol açtı
banner44

  • 1 Nisan günü yapılan açıklamayla Japonya'da Heisei döneminin nisan ayının sonunda biteceği ve İmparator Akihito'nun tahtı Veliaht Prens Naruhito'ya devredeceği açıklanmış bu döneme de 'Reiwa' adının verileceği bildirilmişti. Yeni imparatorun tahta çıkmasını kutlamak amacıyla Japonya’da taht devir teslimi için 10 günlük resmi tatil ilan edildi.

  • japonya, tatil, akihito

    Tatil, İmparator Akihito'nun tahtı oğluna bırakacağı 30 Nisan'dan üç gün önce 27 Nisan'da başlıyor. Yeni dönem 1 Mayıs'ta başlarken, tatil de 6 Mayıs'ta sona eriyor. 

  • japonya, tatil, akihito

    Çalışma disiplinleriyle dünya çapında tanınan ve hatta kendilerine özel J-Modeli denilen bir iş düzenleri olan Japonların gözü bu tatilden dolayı korktu. Normal şartlar altında bir çalışanı oldukça sevindirecek olan uzun tatil fikri, Japonya vatandaşlarında aynı etkiyi yaratmadı. 

  • japonya, tatil, akihito

    banner41
    Saat başı ücret karşılığında uzun saatler boyunca çalışmaya alışkın olan Japon toplu, tatile çok da sıcak bakmıyor. Japonlar bu durumun gelirlerini etkileyeceğini ifade ediyor. 

  • japonya, tatil, akihito

    Yapılan ankete göre, Japonların yüzde 45'i tatilden dolayı memnun olmadığını söylerken, tatili sevinçle karşılayanların oranı yüzde 35 oldu. Tatile çıkmayı planlayanlar tatil dönemiyle birlikte turistik yerlerin aşırı kalabalık olmasından endişe ediyor.

  • japonya, tatil, akihito

    Japonların en büyük iki sıkıntısı ise tatilde ne yapacaklarını bilmemeleri ve okula gitmeyen çocuklarını nasıl oyalayacakları olarak göze çarpıyor.

  • japonya, tatil, akihito

    Avrupa'ya seyahat düzenleyen tur acenteleri, biletlerin çoktan tüketildiğini açıkladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
HaberJaponya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
May’den AB’ye yeni erteleme talebi!
May’den AB’ye yeni erteleme talebi!
AP seçimlerinde oy kullanacak Kıbrıslı Türk sayısında artış
AP seçimlerinde oy kullanacak Kıbrıslı Türk sayısında artış
Korsanlar mürettebatı kaçırdı gemiyi de batırdı
Korsanlar mürettebatı kaçırdı gemiyi de batırdı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim