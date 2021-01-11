Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
20'si yerel 21 pozitif vaka
Kapat

Japonya'da kar fırtınası sürüyor: Ölü sayısı 38'e yükseldi

Japonya genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e ulaştı. İç hatlardaki uçuşlar da askıya alındı. Yetkililer, vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 22:15
425 Okunma
Japonya'da kar fırtınası sürüyor: Ölü sayısı 38'e yükseldi

Japonya, kar yağışı ve fırtına etkisi altında.

Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui ve Gifu kentlerinde 8 kişi hayatını kaybetti, 270 kişi yaralandı.

Böylelikle ülkede 15 Aralık'tan bu yana kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 38'e yükseldi.

Toyama şehrinde ilk kez kalınlık 120 santimetreye çıktı

Ayrıca olumsuz hava koşulları sebebiyle ülke genelinde iç hatlarda uçuşlar askıya alındı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), son 24 saatte ülkenin bazı bölgelerinde, kar kalınlığının 1 metreyi aştığını belirterek, vatandaşları evden çıkmaması konusunda uyardı. JMA'ya göre, Şubat 1986'dan bu zamana kadar Toyama şehrinde kar kalınlığı ilk kez 120 santimetreye ulaştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor' iddiası
'ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor' iddiası
Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başlıyor
Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başlıyor
Joe Biden Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptırdı
Joe Biden Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptırdı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim