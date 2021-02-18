Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı

Japonya'da OHAL yasağına uymayan milletvekili istifa etti

Japonya'da COVID-19 önlemlerine rağmen gece saatlerinde Tokyo'da dolaştığı ortaya çıkan iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekili Şirasuka Takaki, partisinden istifa etti.

18 Şubat 2021 Perşembe 09:42
207 Okunma
Japonya'da OHAL yasağına uymayan milletvekili istifa etti

Temsilciler Meclisi Üyesi Şirasuka, düzenlediği basın toplantısında, 10 Şubat'ta başkent Tokyo'nun Akasaka bölgesi ile Azabujuban bölgesindeki restoranlarda akşam saat 20.00'den gece yarısına dek kaldığını kabul etti.

Şirasuka, "Olağanüstü hal (OHAL) yürürlükteyken buluşma yerlerini ziyaret etmemden dolayı özür dilerim" diyerek, LDP'den istifa ettiğini ve Ekim 2021'de olağan seçim yarışında yer almayacağını söyledi.

LDP Meclis İşleri Komitesi Başkanvekili Matsumoto Jun ve LDP'nin koalisyon ortağı Komeito üyesi Toyama Kiyohiko da Tokyo'nun Ginza bölgesindeki restoranları gezdiğini kabul ederek, Şubat başında milletvekilliğinden istifa etmişti.

OHAL 7 Mart'a kadar uzatılmıştı

OHAL, 7 Ocak'ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette ilan edilmiş ve 7 Şubat'a kadar uygulanması planlanmıştı.

Uygulama ay başında Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ve ülkenin farklı bölgelerindeki Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil 10 eyalette 7 Mart'a kadar sürecek şekilde uzatılmıştı.

OHAL'de eyaletlerde şehir karantinası ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor. Saat 20.00'den sonra ihtiyaç dışında halktan evlerinden çıkmamaları isteniyor.

Restoranlar, eğlence yerleri, mağazalar ve spor salonlarından en geç saat 20.00'de kapanmaları, alkol satışının da saat 19.00'dan sonra durdurulması talep ediliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da hastanelere siber saldırı: Fidye istiyorlar
Fransa'da hastanelere siber saldırı: Fidye istiyorlar
Bill Gates’ten küresel ısınmaya karşı yapay et önerisi
Bill Gates’ten küresel ısınmaya karşı yapay et önerisi
İtalya'da yeni bir mutasyon görüldü
İtalya'da yeni bir mutasyon görüldü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim