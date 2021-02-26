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Japonya'daki 7,3'lük depremden nükleer santral de etkilendi

Japonya'da 13 Şubat'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde, Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki radyoaktif suların depolandığı tanklar yerinden oynadı.

26 Şubat 2021 Cuma 09:30
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Japonya'daki 7,3'lük depremden nükleer santral de etkilendi

Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen deprem sonrası santral işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO), Fukuşima eyaletindeki tesislerinde radyoaktif özellik taşıyan kirli suyu muhafaza eden 1074 tankı denetledi.

Denetleme sonrası Fukuşima Dai-içi bünyesinde kirli suyun bekletildiği 53 muhafaza tankının, deprem esnasında bulundukları yerlerden 3 ila 19 santimetre arasında yer değiştirdiği tespit edildi.

'Herhangi bir sızma yok'

Tankları birbirine bağlayan boru tesisatının 5 noktasında oynama tespit edildiğini kaydeden TEPCO, herhangi bir sızma, çatlama gibi anormallikler yaşanmadığını bildirdi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Fukuşima eyaleti açıklarında 13 Şubat yerel saatle 23.07'de 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedilen depremde 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), depremde ülkenin kuzeydoğusundaki 10 eyalette 185 kişinin yaralandığını ve 3 bin 112 yapıda hasar tespit edildiğini açıklamıştı.

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