Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

Japonya, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Kuzey Kore ile diplomatik diyaloğun başlatılmasındaki rolü nedeniyle kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıkladı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:51
Japonya, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, şubatta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'da yapacağı görüşmeleye ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtta, Japonya Başbakanı Abe'nin kendisini Japonya adına Nobel Barış Ödülü'e aday gösterdiğini anlattı.

Abe'nin Nobel Barış Ödülü'nü veren Norveç Nobel Komitesi'ne yolladığı öneri mektubunun bir kopyasını kendisine ilettiğini ifade eden Trump, Japon Başbakanı'nın kullandığı "Sizi Japonya adına aday gösteriyorum. Nobel Barış Ödülü'nün size vermelerini öneriyorum." ifadelerini aktardı.
 

banner41
"OBAMA'YA VERDİLER AMA BANA VERMEZLER"
Eski ABD Başkanı Başkanı Barack Obama'nın 2009'da, görevdeki ilk yılında bu ödülü aldığını hatırlatan Trump, "Ben muhtemelen hiçbir zaman kazanamayacağım ama olsun. Obama'ya verdiler, neden verdiklerini o da anlamadı. Ödülü verdiklerinde göreve geleli daha 15 saniye olmuştu. Nobel Ödülü kazandı, 'Bunu hak edecek ne yaptım ki' dedi. Bense, muhtemelen hiç kazanamayacağım." dedi.

Öte yandan Japon makamları, Abe'nin Trump'ı aday gösterdiğini doğrulamadı. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın açıklamasından haberdar olduklarını, ancak Abe ile Trump arasındaki diyaloğun detaylarıyla konusunda bilgi veremeyeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey ile Güney Kore liderleri arasından 28 Nisan 2018'de yapılan zirvenin ardından, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kongrede 6 Şubat'ta yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı 2. zirvenin 27-28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleşeceğini açıklamıştı.
Eski ABD Başkanı Obama, 2009'da ABD'nin "barış ve güvenlik için nükleer silahların olmadığı bir dünya arayışına bağlılığı" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpABDJaponyaNobelNobel Barış ÖdülüHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadağ ve Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto
Karadağ ve Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto
Avustralya'da sahilde sörf yapan kişi köpek balığı saldırısına uğradı
Avustralya'da sahilde sörf yapan kişi köpek balığı saldırısına uğradı
Dünya 7 yaşındaki Rudolph Ingram'ı konuşuyor
Dünya 7 yaşındaki Rudolph Ingram'ı konuşuyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim