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Japonya’da kuş gribi paniği: 77 bin tavuk itlaf edilecek

Japonya’nın Tochigi eyaletinde kuş gribi salgınının tespit edildiği bir tavuk çiftliğinde, 77 bin tavuğun itlaf edileceği belirtildi.

15 Mart 2021 Pazartesi 10:01
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Japonya’da kuş gribi paniği: 77 bin tavuk itlaf edilecek

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Japonya'nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde ortaya çıkan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan kuş gribi salgını bu kez Japonya'nın Tochigi eyaletinde görüldü.

Yerel otoritelerden yapılan açıklamada Haga kasabasındaki bir tavuk çiftliğinde son derece bulaşıcı olduğu belirtilen toplu kuş gribi vakalarının tespit edildiği duyuruldu.
Tochigi böylece geçen Kasım ayından bu yana salgın görülen 18'inci Japon eyaleti olurken, tesisteki 77 bin tavuğun itlafına başlandığı öğrenildi.

Salgından etkilenen çiftliğin 3 kilometre yarı çapında bulunan diğer üretim tesislerine de tedbir amacıyla bölge dışına tavuk ve yumurta sevkiyatı kısıtlaması getirildi.

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