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Joe Bıden 2.3 trilyon dolarlık ABD İş Planı olarak da bilinen altyapı planını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden ABD’nin altyapısını yenileyecek 8 yıllık planını açıkladı. Planı “bir kuşakta bir kez olacak yatırım” olarak nitelendiren Biden planın sadece sorunlara geçici çözüm getirmeyecek ve İkinci Dünya Savaşından bu yana gerçekleşmiş en yüksek iş kapasitesi yaratacak bir yatırım olduğunu söyledi.

01 Nisan 2021 Perşembe 13:58
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Joe Bıden 2.3 trilyon dolarlık ABD İş Planı olarak da bilinen altyapı planını duyurdu

“Inanıyorum ki 50 yıl sonra insanlar dönüp baktığında bu anı ABD’nin geleceği kazandığı an olarak görecekler” diyen Biden gelirin önümüzdeki 15 yıl içerisinde firmalara uygulanan vergilerden sağlanacağını belirtti. Biden firmalara uygulanan vergiyi %21’den %28’e yükselteceğini duyurdu. Biden “sadece bunu yaparak 1 trilyon dolar gelir sağlayacağız” dedi.

Cumhuriyetçileri de planı desteklemeye çağıran Biden, “Bugünkü bölünmüşlük bizi geleceğe dair doğru şeyleri yapmaktan alı koymamalı” dedi.

Alt yapıya yapılacak yatırımlar sırasında ABD’li firmaların destekleneceğini ifade eden Biden daha önce “ABD’den alım yapma” kararını imzaladığını hatırlattı. Biden, “İhtiyacımız olan ürünü Amerikalılardan alacağız” dedi.

Planın yürürlüğe girmesi ile 32 bin kilometre uzunluğun üzerinde olan otoyolların yenileneceğini, 10 binin üzerinde köprünün tamir edileceğini, bu şekilde şehirleri birbirine bağlayan kanalların güvenli hale getirileceğini belirterek bunun aynı zamanda yüksek miktarda işsizliğe çözüm getireceğini söyledi.
2.3 trilyon dolarlık plandaki ana harcama başlıkları ise şöyle; 621 milyar dolar ulaşım, Engelli ve bakıma muhtaçlar için 400 milyar dolar, Üreticiler için 300 milyar dolar, evsizlik sorununun çözümü için 213 milyar dolar, kritik teknolojilerin ar-ge’si için 180 milyar dolar, su sorununun çözümü için 111 milyar dolar, dijital altyapı için 100 milyar dolar, işçi eğitimi için 100 milyar dolar ve eğitim sistemi için 100 milyar dolar.

Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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