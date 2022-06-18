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Joe Biden, bisikletten düştü

Hafta sonunu sahilde bisiklet sürerek geçirmek isteyen Joe Biden'ın etkinliği, yere kapaklanmasıyla sona erdi.

18 Haziran 2022 Cumartesi 18:57
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Joe Biden, bisikletten düştü
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ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonunu Delawere eyaletinin sahilinde geçirdi.

Burada bir grup ile bisiklet süren Biden, kalabalığa doğru ilerlerken bir anda dengesini kaybetti.

Biden'ın Rehoboth Plajı'ndaki bisikletli turu, yere düşmesiyle sona erdi.

Bisikletten düştü

O esnada bölgede bulunan vatandaşların ve basın mensuplarının Biden'ın yere düşme anını görmemesi için tedbir alındı.

Düşme anı kamerada

Ancak Başkan Biden'ın yere düşme anı, olay yerinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına ve bölgedeki habercilerin objektiflerine yansıdı.

Joe Biden, bisikletten düştü #1

Anahtar Kelimeler:
Joe BidenBisikletABD Başkanı
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