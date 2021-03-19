Johnson, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bazı Avrupa ülkelerinin kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca’nın corona virüsü (COVID-19) aşısının ilk dozunu aldığı bildirildi. Johnson, Oxford-AstraZeneca aşısını vurulduğu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

“İLK DOZU YENİ OLDUM, HADİ BİTİRELİM ŞU İŞİ”

İngiltere Başbakanı Johnson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk Oxford- AstraZeneca aşının ilk dozunu yeni oldum. Aşıyı geliştiren bilim insanlarına, NHS personeline ve gönüllülere teşekkür ederiz. Aşıyı olmak, çok özlediğimiz hayatlara geri dönmek için yapabileceğimiz en iyi şeydir. Hadi bitirelim şu işi” ifadelerine yer verdi.