Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...
Elinin Tersiyle Kız Arkadaşının Yüzüne Vurdu
Elinin Tersiyle Kız Arkadaşının Yüzüne...

Johnson, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısını oldu.

19 Mart 2021 Cuma 22:07
83 Okunma
Johnson, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bazı Avrupa ülkelerinin kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca’nın corona virüsü (COVID-19) aşısının ilk dozunu aldığı bildirildi. Johnson, Oxford-AstraZeneca aşısını vurulduğu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

“İLK DOZU YENİ OLDUM, HADİ BİTİRELİM ŞU İŞİ”

İngiltere Başbakanı Johnson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk Oxford- AstraZeneca aşının ilk dozunu yeni oldum. Aşıyı geliştiren bilim insanlarına, NHS personeline ve gönüllülere teşekkür ederiz. Aşıyı olmak, çok özlediğimiz hayatlara geri dönmek için yapabileceğimiz en iyi şeydir. Hadi bitirelim şu işi” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 19.03.2021 23:12
Anahtar Kelimeler:
Boris JohnsonAstraZeneca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bir gezegen koptu' iddiası
'Bir gezegen koptu' iddiası
BIDEN-PUTİN ARASINDAKİ GERİLİM NE AŞAMADA ?
BIDEN-PUTİN ARASINDAKİ GERİLİM NE AŞAMADA ?
Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü
Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim