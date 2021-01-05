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Johnson: “İngiltere nüfusunun yüzde 2'sinden fazlasının enfekte oldu”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgını hakkında gerçekleştirdiği basın toplantısında, İngiltere nüfusunun yüzde 2'sinden fazlasının Covid-19 ile enfekte olduğunu açıkladı.

05 Ocak 2021 Salı 21:02
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Johnson: “İngiltere nüfusunun yüzde 2'sinden fazlasının enfekte oldu”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgını hakkında gerçekleştirdiği basın toplantısında, İngiltere nüfusunun yüzde 2'sinden fazlasının Covid-19 ile enfekte olduğunu açıkladı.
İngiltere'de hızla yayılmaya devam eden ve mutasyona uğrayan korona virüs (Covid-19) nedeniyle pandeminin başlamasından bu yana günlük vaka sayısında rekor artışlar yaşanıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Covid-19 hakkında gerçekleştirdiği basın toplantısında, İngiltere nüfusunun yüzde 2'sinden fazlasının Covid-19 ile enfekte olduğunu ve hastanelerdeki hasta sayısının Nisan ayındaki ilk rekora göre yüzde 40 daha fazla olduğunu belirtti.

İngiltere’de 1 milyondan fazla kişi aşılandı
Başbakan Johnson, Covid-19’un yeni mutasyonu ile mücadeleye devam edildiğine dikkat çekerek, şu ana kadar İngiltere'de 1 milyon 100 binden fazla insana aşı yapıldığını ve Birleşik Krallık genelinde ise bu rakamın toplamda 1 milyon 300 bin olduğunu aktardı. Johnson, öncelikle yaşlı ve savunmasız kişilerin aşılanması sağlanarak onlara "görünmez bir kalkan" oluşturmaya çalışıldığını ifade ederek, 2 ile 3 hafta içinde en savunmasız grupların yaklaşık 4'te 1'inin aşılanmasının sağlanacağını belirtti.
Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) 15 Şubat'a kadar öncelikli gruptaki herkese aşı yapacağını aktaran Johnson, bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olmak için aşılamaya destek sağlaması amacı ile 595 Sağlık Ocağından (GP) 180'inin bu hafta içinde aşılamalara başlayacağını ifade etti. Johnson, hafta sonuna kadar hastaneler de dahil olmak üzere bin farklı bölgede aşılama yapılacağına açıkladı.

Spor salonları aşılama merkezine dönüştürülüyor
Johnson, önümüzdeki hafta stadyumlarda, spor salonlarında ve sergi merkezlerinde toplam 7 adet aşılama merkezinin açılacağını duyurdu.

Günlük vaka sayısında rekor kaydedildi
İngiltere'de, son 24 saatte 60 bin 916 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 774 bin 479'a ulaştı. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 830 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı ise 76 bin 305'e yükseldi. İngiltere'de bugün salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

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