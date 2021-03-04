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JP Morgan, TCMB'den faiz artırımı bekliyor

JP Morgan, TCMB'nin politika faizini 18 Mart'ta gerçekleştireceği PPK toplantısında faizleri 100 baz puan artırmasını bekliyor.

04 Mart 2021 Perşembe 13:06
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JP Morgan, TCMB'den faiz artırımı bekliyor

JP Morgan yayımladığı bir araştırma raporunda, yıl sonu enflasyon tahminlerini revize ettiklerini belirterek mart ayında 100 baz puanlık bir faiz artışı beklediklerini söyledi.

TÜİK'in dün açıkladığı şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren JP Morgan, TCMB'nin mart toplantısında faiz artırımına gideceğini öngördü. 2021 yılı sonu için enflasyon tahminini de yükseltti.

Şubat ayında yıllık bazda çekirdek enflasyonun yüzde 16,2'ye yükselerek sürpriz yaptığını belirten JP Morgan, bu süpriz sonrasında, global emtia fiyatlarında devam eden artışları da dikkate alarak 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 10,5'ten yüzde 11,2 seviyesine  çıkardı.

Enflasyonda yukarı yönlü sürprizin esas olarak TCMB'nin kontrolünde olmayan faktörlerden kaynaklandığını belirten JP Morgan, "Ancak, yukarı yönlü sürprizlerin ısrarla devam ediyor olması zor kazanılan kredibiliteyi tehlikeye sokabilir.

Dahası, emtia fiyatlarında devam eden artış ve faiz oranlarında yükselişin de daha sıkı bir para politikası duruşunu destekliyor.

Bunun sonucu olarak, TCMB'den politika faizini Mart toplantısında 100 baz puan artırarak yüzde 18,00'a çıkarmasını bekliyoruz"dedi.

Gelecek 2 haftadaki piyasa ve fiyat gelişmelerini TCMB'nin kararını etkileyebileceğini belirten JP Morgan, global risk iştahının daha da kötüleşmesi, daha güçlü emtia fiyatlarının ve zayıflamanın TCMB'yi daha keskin bir artırıma zorlayabileceğini belirtirken. risk iştahında toparlanma ve kısa vadeli fiyat dinamiklerinde iyileşmenin TCMB'yi daha az veya hiç faiz artırımı yapmamaya cesaretlendirebileceğini de vurguladı.

JP Morgan, TCMB'nin para politikasını gevşetmeye eylül ayında başlamasını beklemeye devam ettiklerini de belirtti.

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