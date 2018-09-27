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Kaçırdığı uçağın arkasından koşan yolcu gözaltına alındı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de aprona girerek hareket halindeki uçağın arkasından koşan ve pilota kendisini beklemesi için bağıran bir yolcu gözaltına alındı.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:30
Kaçırdığı uçağın arkasından koşan yolcu gözaltına alındı

Olay bu sabah erken saatlerde meydana geldi.

Ryanair'in Amsterdam uçağını kaçıran ve terminal binasının kapılarına vurarak uçağın bekletilmesini söyleyen yolcu, personelin şaşkın bakışları arasında aprona girdi ve uçağın arkasında koşmaya başladı.

Polis memurları, adı açıklanmayan adamı, yere yatırarak durdurdu.

Polisler üzerine atladı

30'lu yaşlarda olduğu söyleyen adam, uçağa binemedi. Uçak, 21 dakika gecikmeli olarak kalktı.

Dublin Havalianı sözcüsü, "Bir kadın ve bir erkek yolcu, bu sabah Ryanair'in Amsterdam uçağına geç kaldı. Bu yolcular, çıkış salonuna kapılar kapandıktan sonra geldi. Ryanair personeliyle konuşan yolculardan erkek olanı sinirlenip kapılara vurmaya başladı ve aprona girerek uçağı durdurmaya çalıştı" dedi.

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İrlandaDublinUçakApronPilotYolcuGözaltıHaber
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