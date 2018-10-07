Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94883
ALTIN
237.332
DOLAR
6.1018
STERLİN
7.9860
EURO
7.0317
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...
NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun
NASA'dan Uyarı
Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik
Instagram değişti!
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri...
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi

Kadınları “Ben mağara adamıyım” diye kandırıp ifşa ediyor

Turistlerin uğrak noktası olan Tayland'da ilginç bir olay yaşandı... Koh Phangan isimli adada kaçak olarak yaşayan 47 yaşındaki adamın, yabancı turistleri "Ben mağara adamıyım. Mağaramı gezmek ister misin" diyerek kandırdığı ortaya çıktı. Adamın foyası kadınları sosyal medyada paylaşınca ortaya çıktı.

07 Ekim 2018 Pazar 16:27
Kadınları “Ben mağara adamıyım” diye kandırıp ifşa ediyor

Tayland, kadınları kandırarak birlikte olan ve daha sonra fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan “Taylandlı mağara adamı”nı konuşuyor. Son yıllarda bütün dünyadan turistlerin adeta akın ettiği Tayland’ın meşhur Koh Phangan adasındaki bir arazide kaçak olarak yaşayan ve bir mağaranın içerisinde sefil bir şekilde yaşayan adamın foyası sosyal medyaya genç ve güzel kadınlarla çektirdiği fotoğraflar dikkat çekince ortaya çıktı.

Genç kadınları mağarasına davet eden adam, Facebook'ta motosikletiyle fotoğraflarını da paylaştı.

Genç kadınları mağarasına davet eden adam, Facebook’ta motosikletiyle fotoğraflarını da paylaştı.

47 yaşında olduğu belirlenen Chatupoom Losiri’nin bölgeye ağırlıklı olarak Avrupa ve ABD’den gelen genç turistleri kandırdığı belirlendi. Kadınlara, kendisini bir mağara adamı olarak tanıttığı ifade edilen Losiri’nin kadınları mağarasına davet ettiği ve burada onlarla birlikte olduğu aktarıldı. Yerel basında yer alan haberlerin artmasından sonra polis önceki gün bir baskın yaptı.

Mağara adamı birlikte olduğu turist kadınlarla çektirdiği fotoğrafları Facebook üzerinden paylaşıyor.

Mağara adamı birlikte olduğu turist kadınlarla çektirdiği fotoğrafları Facebook üzerinden paylaşıyor.

Mağarayı inceleyen yetkililer şüpheli bir duruma rastlamadı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Losiri, “Buraya gelen kadınları zorla burada tutmuyorum. Hepsi kendi isteğiyle geliyor. Burada kimseyi bir şeye zorlamıyorum, hatta bazen seks bile yapmıyoruz” dedi.

Üniversite mezunu mağara adamı, genç kadınlarla birlikte olduktan sonra medistasyon yaptığını söylüyor.

Üniversite mezunu mağara adamı, genç kadınlarla birlikte olduktan sonra medistasyon yaptığını söylüyor.

Losiri’nin mağarasını inceleyen Koh Phangan Şerifi Kairik Kraisong, “İncelemeler tamamlandı ve bu şahsın aslında Bangkoklu olduğunu öğrendik. Kendisi Silpakorn Üniversitesi’nden mezun olmuş ve buraya gelmiş. Arazinin sahibi kendisinden henüz şikayetçi değil ama sık sık buraya gelip kendisini kontrol edeceğiz” açıklamasını yaptı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KadınTaylandHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçak krizi sonrası ilk kez yüz yüze gelecekler
Uçak krizi sonrası ilk kez yüz yüze gelecekler
Dünyaca ünlü DJ David Morales gözaltında
Dünyaca ünlü DJ David Morales gözaltında
First Lady’den çarpıcı itiraf: Bıraksın diye yalvarıyorum
First Lady’den çarpıcı itiraf: Bıraksın diye yalvarıyorum

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim