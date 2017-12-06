Kaliforniya'da orman yangını!

ABD'nin California eyaletinin güneyinde iki gün önce ormanlık arazide çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Los Angeles'ın kuzeyindeki Ventura ilçesinde yer alan Santa Paula bölgesi çevresinde pazartesi akşamı başlayan yangın, Santa Ana rüzgarlarının etkisiyle çevre bölgelere yayıldı.

Los Angeles çevresinde 200 ev ve bina yandı, yaklaşık 150 bin kişi tahliye edildi.

İtfaiye yetkilileri, Los Angeles'ın doğusundaki San Bernardino bölgesine sıçrayan yangında yaralanan 2 kişiden birinin vücudunda ileri derece yanıklar bulunduğunu ve durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Santa Clarita bölgesinin doğusunda başlayan diğer yangında da bin 300 ev boşaltıldı.

Ventura itfaiye ekiplerinin, bazı bölgelere erişim sağlayamaması nedeniyle yanan evlerin sayısı tam olarak belirlenemedi.

Yetkililer, acil durum ilan edilen Ventura'da 3 bin evin tehlike altında olduğu uyarısında bulundu.

Yangının en fazla etkili olduğu ve çok sayıda binanın hasar gördüğü ilçede, yaklaşık 180 bin kişiye elektrik verilemiyor. İlçedeki okullarda da eğitime ara verildi.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, yangının şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayıldığını belirterek, halktan biran önce bölgeyi tahliye etmelerini istedi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ventura İtfaiyesinden dün yapılan açıklamada, 30 bin nüfuslu Santa Paula kasabası çevresinde çıkan yangın nedeniyle kasabadaki binden fazla konutun zorunlu olarak boşaltıldığı ifade edilmişti.

Yetkililer kasabada bir kişinin yangınla bağlantılı trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.