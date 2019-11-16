Kalın’dan S-400 ve F-35 açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “S-400’ler’in NATO sistemine entegre edilmeyeceğini açıkladı.

Kalın, “Geri adım söz konusu değil, Türkiye S-400’ü aktif edecek”dedi

TRT Haber’de soruları yanıtlayan Kalın, ABD ziyaretinin çok verimli geçitğini söyledi.

“S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı” diyen Kalın “S-400’leri alma kararını bir gecede vermedik.”dedi. Kalın, “Süreç ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki S-400’leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygularız. Sonra dediler ki Türkiye’ye geldiği gün yaptırımı başlatırız, bu aşamayı da geçtik.”diye konuştu.

Ocak ayının ilk haftasında Putin’in Türkiye’ye ziyaret planlanıdığını da açıklayan Kalın, bu ziyarette hem TürkAkım’ın tamamlanmasına binaen bir tören yapılacağını hem de ikili ilişkilerin görüşüleceğini söyledi.

BRT/NTV