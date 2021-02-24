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Kamerun'da çocuk felci virüsü yeniden ortaya çıktı

Kamerun Sağlık Bakanlığı, başkent Yaunde'de iki kişide Tip 2 çocuk felci virüsü tespit edildiğini duyurdu.

24 Şubat 2021 Çarşamba 16:52
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Kamerun'da çocuk felci virüsü yeniden ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı, poliovirüs olarak da adlandırılan çocuk felci virüsünün ülkede yeniden ortaya çıktığı ve virüsün başkentte iki kişide saptandığını açıkladı.

Açıklamada, virüsün hızla yayılabileceği ve virüse karşı acil önlemlerin alınacağı ifade edilirken, riskli bölgelerde bir an önce aşı kampanyasının başlatılması gerektiği vurgulandı.

5 yıldır vaka tespit edilmemişti

Dünya Sağlık Örgütü, uzun yıllar söz konusu virüsle mücadele eden Kamerun'da geçen seneye kadar 5 yıl boyunca çocuk felci virüsü taşıyan vakaya rastlanmayınca, 18 Haziran 2020'de virüsün ülkede yok edildiği onayını vermişti.

5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor

Çocuk felci, 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor. Çocuk felci virüsü, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.

Aşı etkili sonuç veriyor

Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 olarak üç farklı türü olan çocuk felci virüsü, insan vücudu dışında uzun süre yaşamını sürdüremiyor. Aşı kampanyaları sonucu bulaşacağı kimsenin kalmayacağı ve virüsün yok olacağı tahmin ediliyor.

Virüs için herhangi bir tedavi bulunmuyor ancak aşı etkili sonuç veriyor.

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