"Kamusal alanda maske takın"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) maske ile ilgili olan tavsiyesini değiştirerek maskelerin kamusal alanda takılması gerektiğini söyledi.
Örgüt daha önce maskeyi sağlıklı kişilerin takması gerekmediğini söylüyordu.
Ancak WHO'dan yapılan son açıklama kamusal alanda maske takılması gerektiği yönünde.
WHO, maskelerin "enfekte maddelerin önünde bir engel olduğuna dair" yeni bilgiler edindiklerini söyledi.
Bazı ülkelerde kamusal alanda maske takmak zorunlu.
WHO'dan Dr. Maria Van Kerkhove, tıbbi maske değil, kumaş maske takılması gerektiğini de ekledi.
WHO, ülkelere vatandaşlarına maske takılması tavsiyesi vermesi gerektiğini de belirtti.
Dunya saglik orgutu bu salginda malesef sinifta kaldi. Salginla mucadelede tam bir fiyasko haline geldiler.