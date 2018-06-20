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Kanada'da keyfi marihuana kullanımı yasallaştı

Kanada'da marihuananın ülke çapında keyfi kullanımı yasallaştı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:14
Kanada'da keyfi marihuana kullanımı yasallaştı

Bitkinin nasıl yetiştirileceği, dağıtılacağı ve satılacağını düzenleyen ve kontrol altına alan Marihuana Yasası, dün senatoda 29'a karşı 52 oyla kabul edildi. 

Kanada, senatonun yasayı kabul etmesiyle marihuananın keyfi kullanımının yasal olduğu ikinci ülke haline geldi. 

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Uruguay, 2013 yılında marihuananın keyfi kullanım için satışını yasal hale getiren ilk ülke olmuştu. 

Kanada'da vatandaşların eylül ayı ortasından itibaren keyfi tüketim için yasal yollardan temin edebileceği marihuananın tıbbi amaçlı kullanımı da 2001 yılından bu yana yasal.

Marihuana, artık ülkede federal lisansa sahip üreticilerden internet üzerinden de sipariş edilebilecek, yetişkinlerin kamuya açık mekanlarda 30 grama kadar kurutulmuş marihuana taşımasına izin verilecek.

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