Kanada'da kunduzlar kabloları kemirdi, 900 ev internetsiz kaldı

Kanada’nın İngiliz Kolumbiyası’nda, 900 evin interneti kesildi, 60 TV yayın alamadı, yerel cep telefonu hizmetleri kesintiye uğradı.
İletişim ve yayıncılık hizmetleri veren şirketlere 36 saat süren kesinti boyunca telefon yağarken ekipler harekete geçti.
Ekipleri şaşırtan gerçek
Kesintinin kaynağı araştıran ekipler sıra dışı bir gerçekle karşılaştı. Kunduzların bir dizi farklı noktada fiber bağlantı kablolarını çiğnediği belirlendi.
Evlerini inşa etmek için sürekli yeni malzemeler arayan kunduzların, derenin yanından yeraltını kazarak kablolara ulaştığı fark edildi.
Ekipler, saatler süren çalışmanın ardından internet ve diğer hizmetlerin yeniden evlere ulaşmasını sağladı.