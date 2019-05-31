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Kanada’da küçük uçak düştü: 2 ölü

Kanada'da küçük uçak düştü, pilot ve yolcu hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:14
Kanada’da küçük uçak düştü: 2 ölü
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Uçak kazası, Kanada'nın Ontario bölgesinde yer alan Domain Gölü'nde yerel saat ile 9:50'de meydana geldi. Yerel medya, Piper PA-12 tipi küçük uçağın içerisinde bulunan pilot ve yolcunun hayatını kaybettiğini; kimliklerinin ise henüz belirlenemediğini duyurdu.

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Kaza bölgesinden yangın ihbarı da alındığı belirtilirken; yangının kaza sebebiyle çıkıp çıkmadığının bilinmediği duyuruldu.

Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun kazanın nedenine dair soruşturma başlattığı belirtildi.  DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kanada
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