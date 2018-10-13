Kanada’dan Filistinlilere 62,5 milyon dolar yardım

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, yaptığı açıklamada, Filistinli mültecilerin yoksulluk, işsizlik ve gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.



Bu amaçla ülkesinin Filistinlilerin insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olarak bölgedeki istikrarı desteklediğini dile getiren Bibeau, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) aracılığıyla Filistinli mülteciler için iki yıl boyunca 50 milyon dolar destek vereceklerini, ayrıca Right to Play International (Uluslararası Oyun Hakkı) organizasyonu kanalıyla da Filistinli çocuklar için 12,5 milyon dolar yardımda bulunacaklarını duyurdu.



Bakan Bibeau, açıklanan 50 milyon dolarlık paketin 40 milyon dolarlık kısmının Batı Şeria ve Gazze’deki milyonlarca Filistinli mültecinin, özellikle de kadın ve çocukların temel eğitim, sağlık ve geçim ihtiyaçlarını karşılamaya katkıda bulunacağını, 10 milyon dolarlık kısmıyla da UNRWA'nın bölgesel kriz için Acil Durum Uygulaması aracılığıyla Suriye ve Lübnan'daki 460 binden fazla Filistinliye acil hayat kurtarıcı yardım sunacağını ifade etti.



Bakan Marie-Claude Bibeau, “Kanada’nın yeni finansmanı, milyonlarca Filistinli mültecinin hayatlarını iyileştirme ve insan onurunu korumaya katkıda bulunacak. Bu destek yüz binlerce çocuğun okula gönderilmesine, öğretmenlerin eğitilmesine ve sağlık kliniklerinin desteklenmesine yardımcı olacaktır. UNRWA'ya verilen bu yeni fonlara acilen ihtiyaç duyulmaktadır ve bu, bölgedeki ihtiyaçlar arttıkça, ajansa bazı öngörülebilirlik getirecektir.” ifadelerini kullandı.



Kanada’nın UNRWA aracılığıyla Filistinliler için 2016’dan bu yana sağladığı yardım son açıklanan rakamlarla 172,5 milyon dolara ulaştı.