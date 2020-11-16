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Kanalizasyondan 2 bin 300 yıllık büst çıktı

Yunanistan’ın başkenti Atina'nın merkezinde yapılan kanalizasyon çalışmaları sırasında, Antik Yunan’da tanrı kabul edilen Hermes'e ait bir büst ortaya çıktı. Yunan Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre büstün yıpranmamış olduğu tespit edildi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 13:59
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Kanalizasyondan 2 bin 300 yıllık büst çıktı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılan kanalizasyon iyileştirme çalışmalarında bir tarihi eser bulundu.

Yunanistan Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yunan tanrısı olarak kabul edilen Hermes'in büstünün, Atina'nın merkezindeki kanalizasyon sistemi iyileştirme kazıları sırasında ortaya çıkarıldığı bildirildi. 

France 24'ın haberine göre MÖ beşinci yüzyılın ikinci yarısında (MÖ 450-400) eserler veren ve eserlerinin ince detaylara yer vermesiyle tanınan Yunan heykeltıraş Alcamenes tarafından yapıldığı düşünülen heykel hakkında yapılan açıklamada, "MÖ 4. yüzyıl sonlarına veya MÖ 3. yüzyıl başlarına ait orijinal sanat eserinin" iyi durumda olduğu belirtildi. 

MİTOLOJİDE KARŞILIĞI MERKÜR

Zeus ile Maia’nın oğlu olan Hermes tanrıların en kurnazı ve hızlısı olarak bilinmektedir. Bu kurnaz tanrının Roma mitolojisindeki karşılığı Merkür’dür. 7 telli liri ve kavalı icat eden Hermes, Zeus’un habercisi olarak görev yapar. Ticaret yapanlara kılavuzluk etmek ve dünyanın neresinde olursa olsun yolcuların özgür hakkını korumak gibi görevleri de vardır. Önemli görevlerinden biri de ölenleri ruhlarını yer altı ülkesine götürmektir.

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