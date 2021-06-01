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Kanser tedavisinde yeni umut

İngiltere'de Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, sağlıklı dokuya zarar vermeden kanser hücrelerini ve bakterileri öldüren bir ilaç geliştirdi. İlacın güvenilirlik testleri sürüyor.

01 Haziran 2021 Salı 11:26
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Kanser tedavisinde yeni umut

Kanser hücreleriyle savaşta Truva atı taktiği kullanıldı.

Aç gözlü kanser hücreleri hayatta kalmak için yüksek miktarda yiyecek tüketiyor. 

İngiltere'de Edinburgh Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kanser öldürücü küçük molekül SeNBD'yi, kötü huylu hücreleri kandırmak için kimyasal bir gıda bileşiği ile birleştirdi.

Bileşiğe "metabolik savaş başlığı" denildi.

Deneylerde hem zebra balığı hem de insan hücreleri kullanıldı.

SeNBD sağlıklı dokuları büyük ölçüde yok etmiyor ve diğer kanser önleyicilerin neden olduğu saç dökülmesi gibi yan etkilerin önlenmesine de yardımcı oluyor.

Projenin baş araştırmacısı ve Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Marc Vendrell, “Bu araştırma, genellikle çok hafif olan ışık ışıması ile kolayca aktive edilebilen yeni tedavilerin tasarımında önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor” dedi.

Tekniğin güvenli olduğunu ve erken evre kanseri tedavi etmenin hızlı bir yolu olduğunu doğrulamak için daha fazla test yapılması gerekiyor.

Truva atı taktiği 

Yunan mitolojisinde Truva atı, Truva şehrine girmek için kullanılan devasa bir ahşap heykeldi.

Dev ahşap atın içinde saklanan savaşçılar, bir hediye sanılıp şehir surlarının içine girince atın içinden çıkarak kaleyi fethetmişlerdi.

Anahtar Kelimeler:
Kanser TedavisiKanserEdinburgh Üniversitesi
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