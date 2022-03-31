Kaos büyüyor: Ordu başkaldırdı

İngiltere'nin güvenlik ve istihbarat dairesi GCHQ'dan Sir Jeremy Fleming'e göre Vladimir Putin'in Ukrayna işgali başarısız oluyor ve en yakın yardımcıları ona gerçeği söylemekten korkuyor. Fleming'e göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın işgali emrini verirken "durumu büyük ölçüde yanlış değerlendirdi." Ancak en yakın danışmanları Rus liderden gerçekleri saklasa da Putin Rus kuvvetleri için işlerin ne kadar kötü gittiğini gayet iyi biliyor.

GCHQ yöneticisi Sir Jeremy Fleming, Rus lider Ukrayna'ya kışkırtılmadan ve önceden tasarladığı saldırı kararının "kelimenin her anlamıyla şoke edici" olduğunu söyledi. Fleming ayrıca, eski KGB ajanı Putin'in olup biten karşısında tamamen gafil avlandığını ifade etti.

"Putin'in Ukrayna halkının direnişini yanlış değerlendirdiği açık" diyen Fleming şöyle devam etti:

“Eylemlerinin harekete geçireceği koalisyonun gücünü hafife aldı. Yaptırımların ekonomik sonuçlarını küçümsedi. Hızlı bir zafer elde etmek için ordusunun yeteneklerini gözünde büyüttü. Silah ve moralden yoksun Rus askerlerinin emirleri yerine getirmeyi reddettiğini, kendi ekipmanlarını sabote ettiğini ve hatta kazara kendi uçaklarını düşürdüklerini gördük.”

"PUTİN'İN KENDİ HALKINA YALAN SÖYLEDİĞİNİ GÖRDÜK"

Rusya'nın amacının dezenformasyonu yaymak olduğunu söyleyen Fleming, bunun gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“Hem kanıtlara güvensizlik ekmek, hem yanlış anlatıları çoğaltmak hem de Rusya'da olup bitenlerin gerçek resminin ortaya çıkmamasını sağlamak istiyorlar. Putin'in işgalinin sorunlarla dolu odluğunu biliyoruz; ordunun moral düşüklüğü, lojistik başarısızlıklar ve Rusların yüksek zayiatı. Komuta ve kontrolleri kargaşa içinde. Putin'in askeri yetersizliğini gizlemek için kendi halkına yalan söylediğini gördük. Tüm bunlar, medyayı ve internete erişimi acımasızca kontrol etmeye, muhalefetin sesini kısmaya ve onların propagandalarına ve gizli ajanslarına büyük yatırımlar yaptığı anlamına geliyor.”

"Putin, Ukrayna'nın şiddetli direnişini bir kez daha yanlış değerlendirdi" diye devam etti Fleming. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hükümetlerin ve Bono'nun benzer desteğiyle küresel bir demokrasi feneri haline geldi. Dünya çapındaki işletmeler, işgal nedeniyle operasyonlarını Rusya'dan çekti ve teknoloji firmaları Ukrayna'nın dış dünyayla bağlantıda kalmasına yardımcı olmak için acele etti.



UKRAYNA AÇIKLADI: RUSYA'NIN ZAYİATI BÜYÜK

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-31 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 500 asker öldürüldü, Ruslara ait 135 uçak, 131 helikopter, 614 tank, 1735 zırhlı araç, 311 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1201 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 75 yakıt aracı ve 83 insansız hava aracını da kaybetti. (AA)