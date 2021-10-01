Künye
Kıbrıs 27
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
Kendisini aldattığını düşünmüş
Kendisini aldattığını düşünmüş
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha...
banner107

Kaplanın olduğu yere düşen genç adamın feci sonu!

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de meydana gelen olayda bir kişi merakının kurbanı oldu. Kaplan kafesinin bulunduğu alana giren ve kaplan tarafından sürüklenip, hırpalanan adamın daha sonra parçalanarak öldüğü belirtildi. Görgü tanıkları hayvanın dikkatini dağıtmak için taş attıklarını söyledi ancak yetkililerin müdahalede geç kaldıklarını belirttiler.

01 Ekim 2021 Cuma 09:59
886 Okunma
Kaplanın olduğu yere düşen genç adamın feci sonu!
banner108

Vahşet anlarının yaşandığı yer Hindistan Yeni Delhi'de bulunan Delhi hayvanat bahçesinde gerçekleşti.

Kaplanın kaldığı yeri daha yakından görmek isteyen bir kişi, tellerden tırmandı ancak ayakları kaydığı için vahşi hayvanın bulunduğu yere düştü. Adamın hayvan tarafından köşeye sıkıştırıldığı görülürken çevredekiler de hayvanın dikkatini dağıtmak için taş atmaya başladı.

ÖNCE HIRPALADI, SONRA SÜRÜKLEDİ

20 yaşında olduğu tahmin edilen ve adının Maqsood olarak bilindiği söylenen genç adam, bir süre hayvan tarafından hırpalandı sonrasında ise sürüklenerek başka yere götürüldü. Maqsood'un hayvan tarafından parçalanarak öldüğü belirtildi.

Hayvanat bahçesindeki görgü tanıkları, hayvanat bahçesinin olayı ele alışını eleştirerek, personelin adamın yardımına yeterince hızlı gitmediğini ve hayvanı sakinleştirici tabancayla etkisiz hale getiremediğini savundular.

Görgü tanığı Prakash Kumar, ''O sırada bağırmaya ve hayvana taş atmaya başladık. Sadece bir hayvanat bahçesi bekçisi geldi. Kaplan onu bir çitin arkasına götürdü. Yaklaşık iki saat sonra ise personel genç adamın cesedini getirdi'' açıklamasında bulundu.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, adamı kurtarmak için ellerinden geleni yaptıkları konsunda ise ısrar etti ve gardiyanların görevi ihmal ettiği iddialarını yalanladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köpek gibi davranıyor, üstüne para veriyorlar!
Köpek gibi davranıyor, üstüne para veriyorlar!
Simpsonlar yine bildi!
Simpsonlar yine bildi!
Cani anne çocuklarına kurşun yağdırdı: Cennete göndermek istedim
Cani anne çocuklarına kurşun yağdırdı: Cennete göndermek istedim
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim