Karadeniz ısınıyor: Rus savaş gemileri tatbikata başladı

Haber ajanslarının verdiği bilgiye göre, tatbikata Rusya'nın Kırım'daki Karadeniz filosundan gemiler ile helikopter ve uçaklar katılıyor.

Tatbikatta, yerdeki ve havadaki hedeflere atış denemeleri yapılacak.

ABD'nin savaş gemileri yolda

ABD, 2 savaş gemisini Karadeniz'e konuşlandırmak üzere bölgeye gönderdiğini duyurmuştu.

Söz konusu adım, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri birlikleri sevk etmesinin ardından geldi.

Rusya "provokasyon" demişti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin savaş gemilerini Karadeniz'e göndermesini "provokasyon" olarak nitelemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Amerikan gemilerinin kıyılarımıza yakın bir yerde yapacakları hiçbir şey yok, bu tamamıyla kışkırtıcı bir eylemdir...Gücümüzü test ediyorlar, sinirlerimizle oynuyorlar.