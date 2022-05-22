Karısına cehennemi yaşattı

Her şey 2009 yazında başladı. Almanya'da Bremen eyaletinde yer alan bir şehir olan Bremerhaven'den bilişim teknolojileri uzmanı Walter ve Moskova'nın 715 km kuzeybatısında bulunan, Rusya'nın 2. büyük şehri St. Petersburg'dan öğrenci Ekaterina, Türkiye'de tanıştı. Aşkları rüya gibiydi.

Alman Bild'in haberine göre; Walter, aşık olduğu Ekaterina’ya evlenme teklifinde bulundu. Walter-Ekaterina çifti Bremerhaven'de yaşamayı kararlaştırdı. Şaşalı bir düğün yapmayarak dünya evine giren çiftin bir de çocukları oldu. Çocuklarına ise Viktoria adını verdiler. Ancak Viktoria'nın doğumuyla rüya aşkta bazı sorunlar ortaya çıktı.

EKATERİNA'YI EL ÜSTÜNDE TUTUYORDU AMA...

Walter, Ekaterina'yı el üstünde tutuyordu. Ancak daha sonra adeta bir canavara dönüştü. Aniden agresifleşen Walter bununla da kalmadı. Karısı Ekaterina'nın ve kızı Viktoria'nın tüm hareketlerini kontrol altında tutmaya ve karısına sık sık bağırmaya da başladı.

katerina'nın annesi Svetlana, Walter'ın nasıl bir canavara dönüştüğünü Alman medyasına anlattı. Anne Svetlana, Walter'ın çok hassas olduğunu ve kızını elinin üstünde tuttuğunu söyledi. Arkadaşları ise Viktoria'nın doğumunu işaret etti. Onlara göre her şey Viktoria'nın doğumundan sonra değişmişti.

İddiaya göre Walter, Ekaterina'ya sık sık bağırıyor ve şiddet de uyguluyordu.

smini açıklamayan arkadaşlar Viktoria'nın Walter'ın küçük prensesi olduğunu, eşinin artık onun için kıymetli olmadığını söyleyerek şu cümleyi de dile getirdiler:

"Walter her şeyi kendi belirlemek ve kontrol etmek isterdi”

Peki Ekaterina, Walter'ın canavarlaşmasına karşı bir şey yapmamış mıydı? Ekaterina'nın yakınları, genç kadının iki kez şikayette bulunduğunu aktardı. Ancak söylenenlere bakılırsa genç kadına buna rağmen tekrar geri dönmüş.

Ekaterina'nın annesi Svetlana, son olarak kızının boşanma davası açtığını söyledi. Ancak Ekaterina, aniden ortadan kayboldu. Svetlana, “Walter, büyük bir valizle kızımın kaçtığını öne sürdü. Bana inandırıcı gelmedi ve ben de olayı takip etmesi için bir avukat tuttum” ifadelerini kullandı.

NEHİRDEKİ KAN DONDURAN BAVUL

Olay büyüdü. Köpek, tekne ve helikopterlerle aramalar yapıldı ancak sonuç çıkmadı. Ekaterina ortada yoktu. Fakat Bild am Sonntag gazetesi, 4 Mart’ta Weser nehri kenarında büyük koyu renkli bir bavul bulunduğunu paylaştı. Bavulun içinden ise Ekaterina'nın parçalanmış cesedi çıktı.

Güvenlik güçleri, Ekaterina'nın cesedinin bulunması sonrasında Walter’ın evinde arama yapmaya karar verdi. Bunun sonucunda cani adam gözaltına alındı. Savcılığa göre soruşturma sürüyor.

Rüya gibi başlayan aşkta Ekaterina cehennemi yaşamıştı. Anne Svetlana ve eşi Viktor, kızlarını St. Petersburg’da toprağa verdi. Acılı anne ise şu sözleri kullandı:

"Kızımızı kaybettik. Şimdi ise sadece torunumuzu yanımıza almak istiyoruz. Viktoria şu an koruyucu ailenin yanında. Savaş yüzünden turist vizesi alamıyorum. Torunumu ziyaret edemiyorum”

Türkiye'de tatildeyken ilk görüşte başlayan aşk, kan dondurucu bir şekilde sona erdi.