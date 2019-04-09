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Kaşıkçı’nın ölümünden 6 ay sonra ABD’den Suudilere yaptırım!

2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hala tam olarak aydınlatabilmiş değil. Milyarlarca dolarlık anlaşmalar nedeniyle Suudilere yeterince tepki göstermemekle suçlanan ABD'den aylar sonra gecikmiş bir adım geldi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle, olaydan 6 ay sonra 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklandığını duyurdu.

09 Nisan 2019 Salı 09:30
Kaşıkçı’nın ölümünden 6 ay sonra ABD’den Suudilere yaptırım!
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TC Dışişleri Bakanlığı’ndan, Bakan Pompeo adına 16 Suudi Arabistan vatandaşıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. “Bugün Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinde rolleri olan aşağıdaki kişileri, kamuya açık bir şekilde yaptırım listesine almıştır” ifadesine yer verilen açıklamada, ABD’ye girişleri yasaklanan 16 isim liste şeklinde belirtildi.

Buna göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın eski başdanışmanı Suud el-Kahtani’nin yanı sıra Mahir Mutreb, Salah Tubaigy, Meshal el-Bostani, Naif al-Arifi, Muhammed el-Zahrani, Mansur ebu Huseyin, Halid el-Uteybi, Abdulaziz el-Hawsawi, Velid el-Sehri, Thaar el-Harbi, Fahad el-Balawi, Badr el-Uteybi, Mustafa el-Medeni, Saif el-Kahtani ve Turki el-Sehri adlı Suudi vatandaşları yaptırım listesine alınmış oldu.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı’na, yeterli ve güvenilir kaynağa sahip olduğunda “ağır insan hakları ihlalleri” ve “yolsuzluk” gerekçelerine dayanarak yabancı hükümet yetkililerine ABD’ye giriş yasağı getirme yetkisinin verildiği kaydedildi.

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Başkonsolos bir listede var, diğerinde yok

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın aldığı ülkeye giriş yasağı, Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda  öldürülmesinden yaklaşık 6 ay sonra getirildi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığı 16 kişilik listede, geçen yıl kasım ayında ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı listeden bir ismin yer almaması da dikkat çekti.  Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi, Hazine Bakanlığı’nın listesinde yer almasına karşın Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırım listesinde yer almadı.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararın neden şimdi alındığına ilişkin bir açıklama yapma

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Anahtar Kelimeler:
KaşıkçıABD
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