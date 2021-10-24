Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü!
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü!
5 çocuk annesi eşinin başına yumruk atıp boğazını sıktı
5 çocuk annesi eşinin başına...
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi, tutuklandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi,...
banner107

Kate Beckinsale: Yüksek zeka Hollywood’daki kadınlar için handikap

İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, IQ'sunun 152 olduğunu söyleyerek, yüksek IQ’ya sahip olmanın Hollywood’daki kariyerinde handikap oluşturduğunu açıkladı.

24 Ekim 2021 Pazar 23:19
15 Okunma
Kate Beckinsale: Yüksek zeka Hollywood’daki kadınlar için handikap
banner108

Oxford Üniversitesi’nde Fransız ve Rus edebiyatı okurken üçüncü sınıfta oyunculuk için eğitimini bırakan Kate Beckinsale, Howard Stern’e verdiği röportajda IQ puanının 152 olduğunu açıkladı.

"DAHA MUTLU OLURDUN"

Çocukluğunda yaptırdığı IQ testinde 152 puan aldığını belirten Beckinsale, "Gittiğim her doktor ya da karşılaştığım her insan, 'Eğer yüzde 30 daha az zeki olsaydın çok daha mutlu olurdun' dedi. Hollywood'da da durum farklı değil" dedi. 

"HANDİKAP OLUŞTURUYOR"

Yüksek zekanın Hollywood’daki kadınlar için bir handikap olduğunu iddia eden 48 yaşındaki oyuncu, "IQ’mun yardımını görmedim. Aslında tam tersine bir handikap oluşturmuş olabileceğini düşünüyorum"

Son Güncelleme: 24.10.2021 23:51
Anahtar Kelimeler:
Kate Beckinsale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkunç! Timsahın içinden insan cesedi çıkarıldı
Korkunç! Timsahın içinden insan cesedi çıkarıldı
Aylar süren takip ortaya çıkardı: İşte dünya üzerindeki en tehlikeli eşya!
Aylar süren takip ortaya çıkardı: İşte dünya üzerindeki en tehlikeli eşya!
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı filmleri
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı filmleri
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim