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Katılacağını söyleyip düğüne gitmeyene fatura

ABD’nin Chicago kentinde yaşayan yeni evli çift Jamaika’da yaptığı düğüne katılacağını söyleyip gelmeyen davetlilere bozulmakla kalmadı, fatura yolladı!

28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:26
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Katılacağını söyleyip düğüne gitmeyene fatura

‘Royalton Negril Resort & Spa’da düğün yapan Dedra (43) ve Doug Simmons (44) masada yerini ayırtıp gitmeyenlerden 240’ar dolar (2004 lira) ödemelerini talep etti. Çift, onlara, ‘Gözükmeyip aramayan davetli’ diye hitap etti.

Onlara 18 Ağustos’tan itibaren bir aylık süre tanıyan Doug Simmons Facebook’ta şu mesajı paylaştı: “Bu fatura size düğüne katılacağınızı teyit ettiğiniz için yollandı. Bize gelmeyeceğinizi haber vermediğiniz için bu parayı borçlusunuz. Biz sizin için ayrılan yerlerin parasını önceden ödedik çünkü. Zelle veya PayPal aracılığıyla ödeme yapabilirsiniz. Lütfen bizimle iletişime geçin ve hangi yolla ödeyeceğinizi bildirin.”

Çiftin davetlilerinden para talep etmesi sosyal medyada etkileşim aldı. Jackie Barbosa, “Keşke bizim de aklımıza gelseydi böyle bir şey yapmak. Geleceklerini söyleyip gelmeyenler çok oldu ve onlar için en az 120’şer dolar para ödedik” yazdı. Bazıları ise ikilinin talebinin uygunsuz olduğunu savundu. Bunun sahte bir fatura, bir aldatmaca olduğunu düşünenler de oldu ancak değildi. New York Post Doug Simmons’a ulaştı.

Küçük bir işletmenin sahibi Doug Simmons meselenin ‘parayla ilgisi olmadığını’ belirterek kendisi ve eşinin davet ettikleri bazı kişilerin hayallerindeki düğünde yanlarında olmadıkları için büyük hayalkırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Düğüne 100’ü aşkın kişinin katıldığını söyleyen Simmons şöyle devam etti: “Dört kez sorduk herkese. ‘Gelebilecek misiniz’ diye. ‘Evet’ deyip durdular. Düğün Jamaika’da olduğu için önceden ödeme yapmak zorundaydık. Ama herkesin sözünü tutmadığını gördük. Kimse beni arama veya bana mesaj atma zahmetine katlanmadı katılamayacaklarını bildirmek için. Tek beklentimiz buydu onlardan. Ama hem haber vermeyip hem de onlar için ödeme yapmamı beklemek çok yanlış.”

Anahtar Kelimeler:
ABDChicagoDüğün
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