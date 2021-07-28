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Kavga edip binaları işgal ediyorlar

Tayland'da Covid kısıtlamaları sebebiyle sokağa çıkma yasakları uygulanınca yerleşim bölgeleri maymun istilasına uğradı. Yiyecek bulmak için Lopburi kentindeki boş sokaklara inen maymun çeteleri arasında kavga çıktı. Konuyla ilgili konuşan veteriner Supakarn Kaewchot, “Maymunlar binaları işgal ediyorlar ve kasaba halkını evlerini terk etmeye zorluyorlar' dedi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:22
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Kavga edip binaları işgal ediyorlar

Tayland’ın Lopburi kentinde corona virüs pandemisinin üçüncü dalgası nedeniyle uygulanan karantina sırasında maymun çeteleri şehre indi.

Yiyecek kıtlığı nedeniyle şehre indiği belirtilen maymun çeteleri, şehirdeki işlek caddede karşı karşıya gelirken aralarında kavga çıktı.

Eski bir Budist tapınağının önünde toplanan maymun çeteleri birbirleriyle savaşırken trafik durma noktasına geldi.

Olayın şahitlerinden Khun Itiphat Dailymail’e, "Maymunların ciyakladığını duyduğumda tapınağa yakın bir binadaydım. O kadar çok maymun vardı ki hepsi bir aradaydı. Kavga ettiklerini gördüm. Sonra hepsi birlikte yola çıktı ve dövüşmeye başladı. Sayıları çok kalabalıktı” dedi.

Tayland’da maymunların şehre inip kavga etmesi ilk kez görülmüyor. 2020’nin Mart ayında da iki maymun çetesi, karantina sırasında sokakların boşalmasıyla birlikte şehre inmiş ve kavga etmişlerdi.

Konuyla ilgili konuşan Devlet veterineri Supakarn Kaewchot, "Maymunlar turistlerin onları beslemesine çok alışkın ve şehir onlara kendi başlarının çaresine bakabilecekleri bir alan sağlamıyor” şeklinde görüş belirtti.

Kaewchot, “Turistlerin gitmesiyle maymunlar daha agresif hale geldi, hayatta kalabilmek ve yiyecek için insanlarla savaştılar. Binaları işgal ediyorlar ve kasaba halkını evlerini terk etmeye zorluyorlar' dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tayland
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