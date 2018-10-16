Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili son dakika gelişmesi
16 Ekim 2018 Salı 16:51
Associated Press (AP) ajansı, kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili olarak son dakika haberi geçti. AP, Türk yetkililere dayandırarak Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair kanıt bulunduğunu duyurdu.
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