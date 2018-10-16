Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98387
ALTIN
228.691
DOLAR
5.7760
STERLİN
7.6277
EURO
6.6929
WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde
WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde
‘Kuru meyveler Alzheimer riskini azaltıyor’
‘Kuru meyveler Alzheimer riskini azaltıyor’
Beyni genç tutmak için soğan tüketin
Beyni genç tutmak için soğan...
Stres kansere yol açar mı?
Stres kansere yol açar mı?
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
banner40

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili son dakika gelişmesi

16 Ekim 2018 Salı 16:51
Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili son dakika gelişmesi

Associated Press (AP) ajansı, kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili olarak son dakika haberi geçti. AP, Türk yetkililere dayandırarak Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair kanıt bulunduğunu duyurdu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM dokunulmazlığın kaldırılmasını istedi
BM dokunulmazlığın kaldırılmasını istedi
Çin’de bozuk aşı skandalı: Firmaya 1,3 milyar dolar ceza
Çin’de bozuk aşı skandalı: Firmaya 1,3 milyar dolar ceza
İsveç annesi öldürülen 6 yaşındaki çocuğu sınırdışı ediyor
İsveç annesi öldürülen 6 yaşındaki çocuğu sınırdışı ediyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim