Kazakistan'da bir adamın soğuktan kulakları dondu

Ülkenin 8 bölgesi için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Şehirlerarası yollarda araç trafiğine kısıtlama getirildi. Yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı, 80 kişi güçlükle kurtarıldı.

Otoyollarda araç trafiğine kısıtlamaların getirilmesine ve uzmanların uzun mesafeli yolculuk yapmama çağrılarına rağmen vatandaşlar araç kullanmaya devam ediyor.

Batı Kazakistan’da meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kulakları dondu

Kuzey Kazakistan’da ise otoyolların birinde arabanın bozulmasından dolayı mahsur kalan bir adam video çekip sosyal medyada paylaştı. Kulakları donan adam videoda, “Fırtına başladı. Yolda mahsur kaldım, arabamın kaportasını açmıştım, zor kapatabildim. Kulağıma bakar mısınız, resmen donmuş. Yola hiç çıkmamam gerekiyordu. Bu taraftaki kulağıma da bakın. Arabam da hiç çalışmıyor ki. Telefonun hattı çekmiyor, nasıl arasam, ulaşabilsem? Batık’a varamadım. Arabamın kayışıda koptu” diyor.