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Kazakistan’da çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti

Kazakistan’ın Jambıl eyaletinde bir ailenin 5 çocuğu evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

19 Şubat 2021 Cuma 17:48
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Kazakistan’da çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jambıl eyaletine bağlı Janatas kentinde 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki bir dairede yangın çıktı.

Yangında ailenin en büyüğü 6, en küçüğü 1 yaşındaki 5 çocuk hayatını kaybetti.
Çocukların yangın sırasında evde yalnız olduklarını kaydedilen açıklamada, “Ön soruşturmaya göre, çocukların babasının işte olduğu, annesinin de markete çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen çocukları hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen çocuklar kurtarılamadı” ifadesine yer verildi.

Yangınla ilgili valilik tarafından özel komisyonun kurulduğu ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

Kazakistan’da 2019’da başkent Nur Sultan’daki müstakil evde çıkan yangın sonucu bir ailenin 5 kız çocuğu hayatını kaybetmişti.
 

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