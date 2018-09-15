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Kedisinden ölümcül bakteri kaptı

15 Eylül 2018 Cumartesi 11:23
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan 68 yaşındaki adam, evde beslediği kedisinden hayatını tehdit edebilecek bir hastalık kaptı.

Hastalık kendisini önce yüksek ateşle belli etti. Bir hafta boyunca ateşi düşmeyen ve adamın boynunun sağ tarafında da şişlikler oluşmaya başladı.

Doktora giden adam, duyduklarına inanamadı.

Hasta kedisinden oldukça nadir olan 'Francisella tularensis' hastalığı kaptığını öğrendi. Francisella tularensis hastalığı zehirli bir bakteri ile vücuda yayılıyor.

Talihsiz adam doktora, kendisini hasta hissetmeye başlamadan 2 gün önce evde beslediği kedisinin lösemiden öldüğünü söyledi.

Doktor ölen kedinin 'Francisella tularensis' bakterisi kaptığını, kedisinin tırmık ya da ısırıklarından da bu bakterinin yaşlı adama bulaşmış olabileceğini belirtti.

Uzmanlar, Amerika'da yılda 100 ila 200 arasında bu tip vakalar yaşandığını belirtiyor.

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Son Güncelleme: 15.09.2018 11:28
Anahtar Kelimeler:
KKTCBakteriKediABD
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