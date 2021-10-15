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Kendisini Gollum’a dönüştürdü!

Cadılar Bayramı’na kısa bir süre kaldı. Bu nedenle dünuanın pek çok noktası ve sosyal medya Cadılar Bayramı konseptine büründü. Makyaj sanatçısı Charlotte Roberts kendisini efsane haline gelen Lord Of Rings (Yüzüklerin Efendisi) serisinin sevilen kahramanı Gollum’a benzetmek için makyaj yeteneklerini konuşturdu. Roberts’ın paylaşımının sonrasında takipçileri büyük bir şaşkınlık yaşadı.

15 Ekim 2021 Cuma 11:12
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Kendisini Gollum’a dönüştürdü!
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Makyaj sanatçısı Charlotte Roberts, kendisini Gollum'a dönüştüren ürkütücü Cadılar Bayramı makyajıyla hayranlarını korkuttu. 18 yaşındaki makyaj artisti sosyal medya hesabından Joker’den Edward Scissorhands'e kadar değişen bir dizi Cadılar Bayramı görünümü yayınladı. En sonunda ise Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum karakterine dönüştü. Makyajın gerçekçiliği karşından büyük bir şaşkınlık yaşayan takipçileri hayranlıklarını dile getirmeyi ihmal etmedi.

BÜTÜN VÜCUDUNU BOYADI

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Sosyal medya hesaplarında sık sık yaptığı makyajları paylaşarak beğeni toplayan Charlotte Roberts, bütün vücudunu gri boya ile kapladı. Şişkin mavi gözleri ve çürüyen sarı dişleriyle Roberts, Gollum karakterinin bütün detaylarını makyajında yansıtmayı başardı. Makyaj artisti gönderisini Gollum’un ünlü sözü “Kıymetlimis” ile destekledi.

Anahtar Kelimeler:
Gollum
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