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Kendisini ısıran yılandan, hayvanı ısırarak intikam almaya kalkınca hayatını kaybetti

Hindistan'da Rama Mahto adlı sarhoş adam, kendisini ısıran yılandan intikam almak için hayvanı çiğnedi. Bu esnada yüzü defalarca ısırılan Mahto, 12 saat sonra yaşamını yitirdi.

10 Ağustos 2021 Salı 15:09
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Kendisini ısıran yılandan, hayvanı ısırarak intikam almaya kalkınca hayatını kaybetti

Hindistan'da Rama Mahto adlı sarhoş adam, kendisini ısıran yılandan intikam almak için hayvanı çiğnedi. Bu esnada yüzü defalarca ısırılan Mahto, 12 saat sonra yaşamını yitirdi.

Bihar eyaletinde 8 Ağustos akşamı yaşanan olayda 65 yaşındaki Hintli, yakınlarıyla içki içerken hayvanın saldırısına uğradı. Akrabaları, birlikte otururken yılanın gelip Mahto'nun bacağını soktuğunu açıkladı.

Polis ekipleri, yaşlı adamın bunun ardından sinirlendiğini, hayvanı yakalayıp ağzına attığını ve çiğnemeye başladığını söyledi:

Mahto yavru yılanı çiğnerken, hayvan yaşlı adamın yüzünü 10'dan fazla kez ısırmış.

India Tv News'in haberinde, Mahto'nun daha sonra hayvanı ağzından çıkarıp yakındaki bir ağacın dibine bıraktığı yazıldı.

Yakınları, Mahto'yu hastaneye götürmeyi istese de bunu başaramadı. Zira yavru yılanın zehirli olmadığını iddia eden Mahto, bütün ısrarlara rağmen tedavi görmeyi reddetti.

Mahto pazartesi sabahı evinde ölü bulundu.

Son Güncelleme: 10.08.2021 16:33
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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