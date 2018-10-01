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Kerkük havaalanı sivil faaliyete geçti

Irak’ın Kerkük kentinde bulunan ve 2003’ten bu yana askeri üs olarak kullanılan Kerkük havaalanı düzenlenen törenle açıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 09:07
Kerkük havaalanı sivil faaliyete geçti

Sivil uçuşlara açılan Kerkük havaalanına 15 yıl aradan sonra ilk kez Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami’yi taşıyan Irak Hava Yollarına ait sivil bir uçak iniş yaptı. Kerkük havaalanının açılışına Irak Ulaştırma Bakanı Hamami ile birlikte Kerkük valisi Rakan Said, Kerkük milletvekilleri ve yerel yetkililer katıldı.

Irak Ulaştırma Bakanı Hamami, açılıştan sonra düzenlediği basın toplantısında, “Benim bakanlık dönemimde Kerkük’e hizmet verecek havaalanının açılışından mutluluk ve gurur duyuyorum” dedi. İlk etapta uçuşların yurt içinde olacağını belirten Hamami, “Günlük seferler, Kerkük-Bağdat, Kerkük-Basra ve Kerkük-Necef gibi kentlere gerçekleştirilecek” ifadesini kullandı.

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Kerkük HavaalanıIrakSivil FaaliyetAskeri üsTÖRENHaber
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