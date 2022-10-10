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Kiev'e hava saldırısı! Araçlar alev aldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar yaşandı. Görgü tanıkları kentte dumanların yükseldiğini söyledi. Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Kırım ilhakının sembolü olarak görülen Kerç Köprüsü'ne bombalı saldırı düzenlemişti.

10 Ekim 2022 Pazartesi 09:33
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Kiev'e hava saldırısı! Araçlar alev aldı



Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükselmeye başladı.

Bölgeden gelen son bilgilere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hareketli saatler yaşanıyor.

Kentte art arda şiddetli patlama sesleri yükseldi. Görgü tanıklarına göre Kiev'in birçok noktasından dumanlar yükseliyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Başkentin merkezinde çok sayıda patlama oldu" açıklamasını yaptı.

Ukrayna acil durum servisi yetkilileri, Kiev'deki patlamalarda ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi.

KERÇ KÖPRÜSÜ SALDIRISI

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yaptığı Kerç Köprüsü, Ukrayna'nın saldırılarına maruz kalmıştı. Rus ilhakının sembolü olarak görülen köprüde ağır hasar meydana gelmişti. 

Kiev'e düzenlenen füze saldıları, Kerç Köprüsü'ne yapılan saldırılardan kısa bir süre yaşandı. 

Şubat ayında başlayan savaşın ilk dönemlerinde Kiev çatışmalara ve füze saldırılarına sahne olsa da son haftalarda kentte sessizlik hakimdi. 

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