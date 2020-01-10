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Kim Kardashian buzdolabı turu yaptı, sosyal medya kullanıcıları aklını kaçırdı

Kim Kardashian şimdi de buzdolabıyla gündemde. Instagram hesabından "buzdolabı turu" yapan Kardashian, yiyecek ve içecekle dolu dev buzdolabını sosyal medyada gösterince, ortalık karıştı...

10 Ocak 2020 Cuma 14:42
Kim Kardashian buzdolabı turu yaptı, sosyal medya kullanıcıları aklını kaçırdı

Her şey Kim Kardashian’ın korse markası SKIMS’in hesabından neredeyse boş bir buzdolabı önünde fotoğrafının paylaşılmasıyla başladı.

Takipçilerin Kardashian-West ailesinin ne yediğini sorguladığı fotoğrafın ardından Kim, “Çocuklarımı nasıl beslediğimle ilgili yorumlar görüyorum” diyerek “buzdolabı turu yapmaya karar verdi.

Kardashian, takipçilerine, “İşte her şeyin olup bittiği mutfak burası” dedi. Daha sonra tüm taze ve organik ürünleri muhafaza ettiği diğer buzdolabına yönelince işler çığırından çıktı.

Sosyal medyada olay olan buzdolabına yapılan yorumlar da olay kadar ilgi çekiciydi. Bir kullanıcı, “Kim Kardashian’ın boş zamanlarında manavlık yaptığını gösteren video” derken, bir başka kullanıcı da, “Buzdolabı demişsin ama bu bildiğin oda. Bizim salon kadar var” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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