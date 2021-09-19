Kim Kardashian: Kendall'ı taşlarından tanıdım

Kim Kardashian (40) MET Gala'da giydiği çok tartışılan elbisesinin içinde önünü göremediğini açıkladı.

Yüzünün tamamını kapalı bırakan bir Balenciaga tasarımı giyen Kardashian, kardeşi Kendall Jenner'ı (25) bile tanıyamadığını söyledi.

Kardashian, "Üzerindeki taşların işıltısı sayesinde Kendall olduğunu anladım" diyerek espri yaptı. Kendisiyle dalga geçen paylaşımlara çok güldüğünü itiraf etti.

Kardashian'ın New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen gecedeki Balenciaga imzalı elbisini Met Gala'nın Amerikan modasına odaklanan temasıyla ilgisiz olduğu için eleştirilerin hedefi olmuştu.

Kardashian ise Instagram hesabından eleştirilere "Baştan aşağı bir tişörtten daha Amerikalı ne olabilir?!" diye cevap vermişti