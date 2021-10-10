Kim Kardashian SNL'de sunuculuk yaptı

Kim Kardashian, ünlü TV şovu Saturday Night Live’da sunuculuk yaptı. 40 yaşındaki ABD’li reality show yıldızı, komedi programında ilk kez yaptığı sunuculukta estetik ameliyat, seks kasedi ve Kanye West ile boşanması gibi dikkat çekici konularda esprili yorumlar yaptı.

Kardashian, “Size güzel bir yüzden çok daha fazlası olduğumu göstermek için bu gece burada olmaktan heyecan duyuyorum. Ve iyi saç, harika makyaj, harika göğüsler ve mükemmel bir popo” dedikten sonra, “Temelde, kız kardeşlerimin plastik cerrahlarına gösterdiği referans fotoğraftan çok daha fazlasıyım” şeklinde espri yaptı.

SEKS KASEDİ YORUMU: KİMSE PRÖMİYER YAPTIĞINI SÖYLEMEDİ

Kardashian, eski sevgilisi Ray J. İle çıkan seks kasedi hakkında da yorum yaparak, “Benim bir tane filmim çıktı ve hiç kimse bana onun prömiyer yaptığını söylemedi. Annemin aklından çıkmış olmalı” dedi.

ANNESİNİN SEVGİLİSİNE "ZENGİN AVCISI" DEDİ

Kardashian ayrıca annesi Kris Jenner’ın sevgilisi Corey Gamble ile de dalga geçerek, onu “zengin kadın avcısı” olarak lanse etti. “Ama gerçekten gurur duyduğum tek şey, kimsenin bana zengin koca avısı diyememesi” diyen Kardashian, “Dürüst olmak gerekirse, zengin avcısının nasıl biri olduğundan bile emin değilim. Bu yüzden annemin erkek arkadaşı Corey'e sordum" şeklinde konuştu.

“Tüm zamanların en iyi rap şarkıcısıyla evlendim. Bana dört harika çocuk veren, Amerika’nın en zengin siyah adamı” diyerek boşanma aşamasında olduğu kanye West’ten bahseden Kardashian, “Yani ondan boşandığımda, bu sadece tek bir şey eksiliyor demektir… şahsiyet” diye konuştu.

"BİR AİLEDEN ÜÇ BAŞARISIZ POLİTİKACI ÇIKAMAZ"

Kardashian ayrıca başkanlık seçimi için aday olacağı şeklinde açıklamasının bir şakadan ibaret olduğunu belirterek, “Başkanlık yarışına katılmıyorum. Bir aileden üç başarısız politikacı çıkamaz” dedi. Kardashian, bu sözleriyle Kanye West’in ABD başkanlığı seçiminde yaşadığı hüsrana ile üvey babası Caitlyn Jenner’ın California valiliği seçimini kaybetmesine göndermede bulundu.

Yayına pembe bir elbiseyle katılan Kardashian, şovun yapılacağı stüdyoya da aynı tarzda pembe bir elbise ile geldi.