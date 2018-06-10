Kim, tarihi zirve için Singapur'da

12 Haziran'da ABD Başkanı Donald trump ile biraraya gelecek olan Kuzey Kore Lideri Kim Jong un, zirveye katılmak için Singapur'a ulaştı. Kim'i taşıyan uçağın, öğleden sonra yüksek güvenlik önlemleri altında Singapur Havaalanı'na indi.

Kuzey Kore lideri, havaalanından, ülkesinin bayrağını taşıyan bir limuzinle ayrıldı ve daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kaldığı otele geçti.

ABD Başkanı Trump da tarihi zirve için ülkesinden ayrıldı. Quebec Bagotville Üssünden kalkan Air Force One uçağı, sekiz saat sonra gerekli kontroller ve yakıt yüklemek için Girit'in Suda üssünde durak yaptı. Saat 4.41'de Suda Üssünden kalkan uçağın sonra Singapur´un Paya Lebar Üssüne inmesi bekleniyor.



Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.