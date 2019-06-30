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Kimse bu buluşmayı beklemiyordu

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bugün Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede bir araya geldi.

30 Haziran 2019 Pazar 10:18
Kimse bu buluşmayı beklemiyordu

Bundan 2 yıl önce neredeyse bir nükleer savaşın eşiğinden dönen Kuzey Kore ile ABD arasında bugün kritik bir görüşme gerçekleşti… ABD Başkanı Trump G-20 Zirvesi sonrasında Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgeyi ziyaret etti.

Kritik görüşmede Kim ve Trump sık sık gülümserken kameralara yansıdı.

ABD Başkanı bölgeye geldikten sadece birkaç dakika sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bölgeye geldi ve Trump ile buluştu. İki lider tokalaştı. Trump, “Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Seninle buluştuğum için çok mutluyum” dedi. Daha önce basının karşısına hazırlıksız çıkmayan ve her şeyin planlı olmasını isteyen Kim Jong-un basın mensuplarının karşısına resmen hazırlıksız çıktı. Kuzey Kore lideri, Güney Koreli ve ABD’li mevkidaşlarıyla sohbet etti.

Trump, Kuzey Kore’ye adım atan ilk ABD başkanı oldu.

Detaylar geliyor…

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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