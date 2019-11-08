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Kimse gözlerine inanamadı… Sahilde sıra dışı görüntü!

Finlandiya'da Marjaniemi kumsalına giden bir fotoğrafçı gözlerine inanamadı. Tüm sahilin buz küreleriyle kaplandığını gören fotoğrafçı, ölümsüzleştirdiği o anları sosyal medyada paylaştı.

08 Kasım 2019 Cuma 11:08
Kimse gözlerine inanamadı… Sahilde sıra dışı görüntü!

Finlandiya’da Botniya Körfezi’nde bulunan Hailuoto Adası, eşine az rastlanır bir doğa olayına sahne oldu. Amatör bir fotoğrafçı olan Risto Mattila, eşiyle birlikte Marjaniemi sahiline gittiğinde gözlerine inanamadı.

Bütün kumsalın buz küreleriyle kaplı olduğunu gören Mattila, şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra hemen kamerasına sarıldı.

Bu sıra dışı görüntüyü sosyal medyada paylaşan Mattila, “Eşimle birlikte Marjaniemi kumsalına gitmiştik. Hava yaklaşık -1 derece ve hava epey rüzgarlıydı. Gördüğümüz manzara inanılmazdı. Bütün kumsal bu buz yumurtalarıyla kaplıydı” dedi.

25 yıldır doğa fotoğrafları çektiğini belirten Mattila, daha önce böyle bir manzarayla hiç karşılaşmadığını söyledi.

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